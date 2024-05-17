Правозащитник сообщил об отъезде из России бежавшей от семьи чеченской девушки

19-летняя чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи из-за морального и физического насилия, покинула территорию России. Об этом в своем Telegram-канале Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов.

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Правозащитник уточнил, что теперь нужно дождаться официального подтверждения от самой девушки. Ионов отметил, что в России существуют проблемы с правами человека, «но не более чем в других странах». Он призвал не преувеличивать и выпячивать отдельные случаи.

Вечером 16 мая более десяти мужчин окружили здание отдела полиции в Москве. Они ждали появления Заурбековой, попросившей у стражей порядка оградить ее от родственников, желающих насильно вернуть девушку в Чечню.