В МАГАТЭ не увидели признаков запуска дронов с ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии во время осмотров Запорожской АЭС не увидели признаков запуска с нее беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

По данным агентства, специалисты МАГАТЭ осмотрели периметр станции и те здания, к которым у них есть доступ. В них они не обнаружили «ни тяжелого оружия, ни признаков того, что с ЗАЭС могли запускаться беспилотники».

При этом специалисты агентства отметили, что слышали звуки военной активности в районе станции в последние дни, признав, что угрозы для ЗАЭС по-прежнему остаются.