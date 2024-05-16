Фестиваль «Цветочное варенье» состоится 18 мая в Подмосковье
Первый городской фестиваль «Цветочное варенье» состоится 18 мая в подмосковном Талдоме.
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
На территории будет работать ярмарка и самоварная станция «Травы Талдомского края». Также пройдёт акция по высадке растений.
Кроме того, все желающие смогут принять участие в создании необычного варенья.
Завершится фестиваль концертной программой «Майские вечера».
Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт второй московский детский фестиваль искусств «Небо».