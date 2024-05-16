Фестиваль «Цветочное варенье» состоится 18 мая в Подмосковье

Первый городской фестиваль «Цветочное варенье» состоится 18 мая в подмосковном Талдоме.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

На территории будет работать ярмарка и самоварная станция «Травы Талдомского края». Также пройдёт акция по высадке растений.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в создании необычного варенья.

Завершится фестиваль концертной программой «Майские вечера».

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт второй московский детский фестиваль искусств «Небо».