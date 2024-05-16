В лесах Подмосковья заработала система обнаружения больших групп людей

Благодаря ей в режиме реального времени можно будет увидеть, где и сколько человек находятся.

Если группа фиксируется на участках, где запрещено разводить огонь, например, в молодняках хвойных деревьев, то это послужит сигналом для выдвижения туда лесной охраны с проверкой. Если будет выявлено нарушений, специалисты выпишут штраф.

«Система работает по принципу триангуляции, вычисляя уникальных абонентов в зоне сотовой сети. Если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, программа фиксирует и это», — заявили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства региона.

В ведомстве напомнили, что за неосторожное обращение с огнём, которое привело к лесному пожару, предусмотрены штрафы в размере до 60 тысяч рублей до 2 млн рублей.