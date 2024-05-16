Депутат назвала «курицей» приглашенную на заседание общественницу

Глава комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Галина Гореликова на заседании назвала «курицей» председателя правления организации «Заонежье» Валентину Сукотову. Высказывания чиновницы вызвали сильный общественный резонанс, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, о скандале стало известно после того, как как депутат Петросовета Андрей Рогалевич выложил ролик, сделанный на заседании.

На кадрах глава комитета руководит размещением депутатов и приглашенных гостей. Действия правозащитницы, которая по незнанию села на чужое место, вызывают у нее гнев. Также она позволяет себе резкое высказывание в адрес Сукотовой.

«Вчера перед началом заседания комитета произнесла недопустимые слова. Заседание комитета для меня как для его председателя это всегда волнительное мероприятие, это всегда эмоции. Очень переживала, как пройдет комитет», — объяснила свое поведение Гореликова.

Чиновница отметила, что сама не ожидала от себя такого поведения. Она уточнила, что понимает реакцию людей, не оправдывает себя и просит прощения у всех, кого задели ее выражения.

Алексей Хейфец, глава фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании Карелии, сообщил, что на ближайшем заседании словам депутата «будет дана оценка».