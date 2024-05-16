$90.92-0.3398.90+0.07
Войти в почту

Депутат назвала «курицей» приглашенную на заседание общественницу

Глава комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Галина Гореликова на заседании назвала «курицей» председателя правления организации «Заонежье» Валентину Сукотову. Высказывания чиновницы вызвали сильный общественный резонанс, пишет РИА «Новости».

Депутат назвала «курицей» приглашенную на заседание общественницу
© РИА Новости

По данным агентства, о скандале стало известно после того, как как депутат Петросовета Андрей Рогалевич выложил ролик, сделанный на заседании.

На кадрах глава комитета руководит размещением депутатов и приглашенных гостей. Действия правозащитницы, которая по незнанию села на чужое место, вызывают у нее гнев. Также она позволяет себе резкое высказывание в адрес Сукотовой.

«Вчера перед началом заседания комитета произнесла недопустимые слова. Заседание комитета для меня как для его председателя это всегда волнительное мероприятие, это всегда эмоции. Очень переживала, как пройдет комитет», — объяснила свое поведение Гореликова.

Чиновница отметила, что сама не ожидала от себя такого поведения. Она уточнила, что понимает реакцию людей, не оправдывает себя и просит прощения у всех, кого задели ее выражения.

Алексей Хейфец, глава фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании Карелии, сообщил, что на ближайшем заседании словам депутата «будет дана оценка».

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости