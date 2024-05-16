Генпрокуратура РФ признала нежелательной SOTA media

Генпрокуратура РФ признала деятельность SOTA media нежелательной на территории РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. ТАСС

«Руководство SOTA media, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной на территории нашей страны, а также активно взаимодействует с включенной в реестр иностранных агентов организацией «Медиапроект «ОВД-Инфо», — отметили в Генпрокуратуре. RT на русском

Там подчеркнули, что распространяемые этой организацией материалы являются откровенными попытками дестабилизировать социально-политическую обстановку в России. Lenta.ru