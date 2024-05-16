Сменивший пол политик попросил прощения «у всего российского народа»

Бывший глава алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» Роман Алешин, которого называли первым трансгендерным* политиком в России, заявил, что «осознал себя парнем», и попросил прощения у россиян. Об этом сообщает алтайское агентство «Банкфакс».

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Алешин сообщал, что получил паспорт на женское имя летом 2020 года. В середине мая 2024-го он рассказал, что во время Великого поста «осознал себя парнем».

«До Радоницы у меня были душевные терзания, все-таки переходить из одного психологического пола в другой - это сложно. На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я - парень», - заявил Алешин.

Он рассказал «Банкфаксу», что разочаровался в либеральной идеологии и покинул «Гражданскую инициативу». Алешин не хочет возвращаться в политику, он планирует получить церковное образование и стать священнослужителем.

«Я - патриот своей страны, поэтому живу в России. Я прошу прощения у всего российского народа!» - подчеркнул Алешин.

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