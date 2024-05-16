Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу о введении крупных штрафов за публичное оскорбление российских педагогов. По ее словам, наравне с этой мерой также было бы целесообразно предоставить преподавателям больше рычагов влияния на учеников.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внести в Административный кодекс статью об оскорблении педагогического работника и увеличить размер штрафа за подобные деяния. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Лантратова указала, что в стране участились случаи оскорбительного отношения к педагогам, умаления их чести и достоинства. Это требует законодательных мер для защиты учителей, в том числе установления повышенной ответственности. В целях реализации инициативы разрабатываются изменения, дополняющие КоАП соответствующей статьей. Так, за публичное оскорбление педагога при исполнении им обязанностей предлагают ввести штрафы в 5-20 тысяч рублей для граждан, 50-100 тысяч — для должностных лиц, 200-500 тысяч — для юрлиц. Оскорбление в публичном выступлении, публично распространяемом произведении, СМИ либо интернете будет грозить гражданам взысканием 10-30 тысяч рублей, должностным лицам и организациям — 100-200 тысяч и 500-700 тысяч соответственно.

В целом я поддерживаю инициативу и понимаю, чего хотят добиться ее авторы. Но дело в том, что соответствующая проблема в основном наблюдается во время школьных занятий - в отношениях учеников и учителей, а оскорбления педагогов в публичном пространстве, в СМИ встречаются не так часто. По крайне мере, я не припоминаю большого числа подобных случаев. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

В настоящее время учителя, как и любые другие граждане, уже имеют возможность обратиться в суд, если их кто-то оскорбил, подчеркнула эксперт.

«Но обычно педагоги к этой возможности не прибегают, не судятся. По своей практике я знаю всего один подобный случай, когда учитель на это пошел – и там уже «нашла коса на камень», был серьезный и затяжной конфликт, поэтому учителю просто пришлось как-то себя отстаивать. Но в целом педагоги стараются не идти на подобные конфликты и не обращаться в суд», - сказала она.

Чтобы ученики не оскорбляли своих учителей, чтобы авторитет преподавателей рос, учебным заведениям необходимо предоставить больше рычагов влияния на воспитанников, считает Леткова.

«Допустим, если ученик ведет себя неправильно, если он как-то оскорбляет учителя или других детей, то педагог должен иметь возможность хотя бы сделать замечание в корректной форме, не опасаясь последствий. Не обязательно же по любому поводу судиться или обращаться в прокуратуру. Можно наделить учителей элементарными рычагами, которые не позволяли бы конфликту развиться до такой степени, чтобы потом выяснять отношения в судебных органах... Если сейчас учитель сделает замечание ребенку, то он может просто лишиться работы. И дети это знают, поэтому некоторые из них ведут себя неподобающим образом. Но разве у ребенка есть право оскорблять учителя или хамить ему? Разве у него есть право срывать уроки или, например, обижать других детей? Конечно, таких прав у них нет, и подобные действия нельзя поощрять. Однако педагоги вынуждены молчать. В суд идут только те, кого уже совсем «довели до ручки». Мне кажется, что проблему надо пресекать на корню – теми элементарными вещами, от которых мы в свое время совершенно напрасно отказались. В частности, есть внутришкольный устав, в котором можно прописать определенные санкции за оскорбление педагогов, например, привлечь ребенка к труду – заставить его подежурить по классу, помыть туалет и так далее. Но на сегодняшний день сделать это практически невозможно», - заключила глава ассоциации.

Ранее учитель истории Марина Шарова выразила мнение, что педагогам нужно вернуть возможность отчислить из школы ученика, который мешает образовательному процессу.