Суд признал законным штраф в отношении Варламова*

Мосгорсуд признал законным штраф в отношении популярного российского блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

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«Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы от 10 августа 2023 года о назначении Варламову Илье Александровичу административного наказания в виде административного штрафа

в размере 30 000 рублей, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.

Минюст внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 года. В сообщении ведомства утверждалось, что блогер распространял недостоверную информацию о российской власти и получал финансирование от иностранных источников.