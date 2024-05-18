В Москве госпитализировали худрука РАМТа Алексея Бородина

Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ), театральный режиссер, народный артист РСФСР Алексей Бородин госпитализирован в Москве, подтвердили ТАСС в театре.

Ранее о госпитализации Бородина сообщили некоторые СМИ.

"Алексей Владимирович Бородин болен и со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в больнице, но с театром на связи", - сказала собеседница агентства.

Бородину 82 года. Он окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). С 1973 по 1980 год работал в качестве главного режиссера Кировского театра юного зрителя (ныне Кировский государственный театр юного зрителя "Театр на Спасской"). С 1980 по 1989 год - главный режиссер, с 1989 года по настоящее время - художественный руководитель Российского академического молодежного театра. Поставил на его сцене десятки спектаклей.

Бородин награжден орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, является лауреатом Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского, премии правительства РФ в области культуры, премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.