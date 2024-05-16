Ржевский филиал Музея Победы присоединится к акции «Ночь музеев»

Ржевский филиал Музея Победы традиционно присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится 18 мая под девизом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© Пресс-служба Музея Победы

Вход в павильон Ржевского мемориала будет бесплатным с 18:00, свою работу он продолжит до 21:00. Музей «Ставка Сталина» посетить бесплатно можно будет с 17:00, он будет открыт для посетителей до 19:00.

Здесь посетители увидят обновленную экспозицию, которая посвящена событиям марта-августа 1943 года — итогам Ржевской битвы. В отдельном разделе экспозиции представлена информация о поездке Иосифа Сталина на Калининский фронт. Гости музея смогут увидеть ранее не экспонировавшиеся документы, редкие фотографии, познакомиться с воспоминаниями очевидцев.

Новая экспозиция не только воссоздает обстановку избы, в которой остановился глава правительства Советского Союза, но и позволяет осветить вопросы организации его поездки. В филиале представят материалы из фондов Музея Победы, а именно снимки, художественные произведения, карты, документы, газеты и письма Сталина.

Филиал Музея Победы — музей «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») 18 мая приглашает гостей на масштабную программу в рамках акции «Ночь музеев». Вход в филиал музея в 18:00 в этот день будет бесплатным.

В столице 18 мая состоится ежегодная культурная акция «Ночь музеев». Для москвичей и гостей столицы подготовили более 450 экскурсий, концертов, мастер-классов и образовательных программ. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.