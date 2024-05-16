Бег назвали одним из самых популярных видов спорта у россиян

В преддверии Зеленого Марафона, который пройдет 1 июня, СберСтрахование выяснила, какие виды спорта предпочитают россияне. Самыми популярными оказались: езда на велосипеде (24 процента), бег и спортивная ходьба (22 процента), а также фитнес (14 процентов).

Кроме велосипеда, бега и фитнеса в топ самых популярных спортивных активностей вошли плавание (10 процентов), танцы (семь процентов), а также командные виды спорта — футбол и хоккей (по пять процентов). При этом большинство (84 процента) респондентов сходятся во мнении, что бег является наиболее доступным из них.

Исследование показало, что регулярные занятия спортом почти не требуют финансовых вложений: у 60 процентов опрошенных вообще нет расходов, а 18 процентов тратят не более 500 рублей в месяц. У 15 процентов опрошенных на спорт уходит одна-две тысячи рублей ежемесячно, у семи процентов — более трех тысяч рублей. Самыми дорогостоящими видами спорта россияне называют горные лыжи (75 процентов) и сноуборд (33 процента).

Хотя бы раз в неделю уделяют время физической нагрузке 66 процентов россиян, регулярно занимающихся спортом, а ежедневно тренируются 11 процентов. Порядка 23 процента респондентов делают это значительно реже — примерно один раз в месяц. Треть участников опроса (29 процентов) предпочитает заниматься на открытом воздухе — на улице или в парке. Посещает специально оборудованные спортзалы и фитнес-центры 32 процента атлетов, а 39 процентов выбирают тренировки дома.

Главный стимул для занятий спортом у 46 процентов опрошенных — польза для здоровья. Еще 32 процента отметили, что это еще и возможность общения с друзьями, а 16 процентов респондентов признались, что просто любят физическую активность. Среди основных причин, которые, наоборот, мешают регулярным тренировкам, россияне назвали состояние здоровья (60 процентов), отсутствие мотивации (24 процента) и времени (17 процентов). При этом занятия спортом в целом вполне доступны: об отсутствии подходящей инфраструктуры и недостатке финансов рассказали лишь 0,8 процента и один процент участников опроса соответственно.

Самым спортивным городом оказался Санкт-Петербург — 33 процента его жителей занимаются спортом хотя бы раз в неделю, следом идут Самара (32 процента), Оренбург и Уфа (по 31 проценту), а также Москва (30 процентов). Больше всего спортсменов оказалось среди «миллениалов»: 30 процентов опрошенных людей 18−30 лет уделяют время физической активности раз в неделю и чаще.

«Сегодня нет проблем с доступностью спортивной инфраструктуры — спортивные площадки и фитнес-клубы есть практически везде. Благодаря этому любой человек может поддерживать свое здоровье и физическую форму, подобрав активность по уровню подготовки и возможностям. Многие выбирают бег, который как раз не требует специальных навыков и инвентаря. Более того, наш опрос показал, что 12 процентов россиян уже участвовали в марафоне или хотели бы это сделать. Зеленый Марафон Сбера, который пройдет 1 июня, — отличная возможность проверить свои силы. Каждый участник марафона застрахован в СберСтраховании: в случае непредвиденной ситуации компания поможет с ней справиться. В целом мы видим рост интереса к бегу среди россиян: за первые четыре месяца 2024 года в СберСтраховании было оформлено более пяти тысяч страховых полисов, покрывающих риски травм при занятии бегом. Это на 46 процентов больше, чем за январь-апрель прошлого года», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Все участники Зеленого Марафона Сбера застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега. Страховой полис не нужно оформлять отдельно, он включен в пакет участника. Страховая сумма для каждого из спортсменов составляет 500 тысяч рублей. Если страхового случая не удалось избежать, то участнику нужно обратиться в любую из медицинских зон, которые оборудованы на маршруте, получить помощь и справку о состоянии здоровья. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

Исследование проводилось в мае 2024 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек. Опрос порядка 13 тысяч человек.