Умер один из самых опытных российских пилотов

Летчик-испытатель Дмитрий Автухов, которого называли одним из самых опытных российских пилотов, скончался на 86 году жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Автухов умер 10 мая от онкологического заболевания, с которым боролся последние годы жизни.

Будущий летчик-испытатель второго класса родился 11 августа 1938 года в Калуге. Окончил среднюю школу и Коломенский аэроклуб, в котором летал на самолетах По-2 и Як-18. В 1960 году окончил 12-е военно-морское авиационное училище летчиков (ВМАУЛ) в Куйбышеве — филиал Ейского ВАУЛ. С 1973 года по 1995 год работал летчиком-испытателем в летно-испытательном комплексе (ЛИК) в ОКБ имени Н. И. Камова.

Пилот умел летать на 20 типах самолетов и вертолетов. Автухов был известен, как ведущий испытатель ударного вертолета КА-50 и первый пилот пожарного вертолета в Москве. Также он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Летчик стал популярен после выхода на телеэкраны фильма «Черная акула», где он сыграл пилота вертолета.