В Курской области попросили мужчин не носить камуфляж

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева попросила местных жителей-мужчин не носить камуфляжную одежду, так как это может «сыграть против них». Об этом она написала на своей странице в соцсети VK.

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Дегтярева подчеркнула, что Кореневский район - приграничный и «более подвержен атакам со стороны противника». Она призвала местных жителей избегать мест скопления военнослужащих и военной техники.

«Также просьба к мужчинам нашего района не носить камуфляжные костюмы это может сыграть против вас», - предупредила чиновница.

Дегтярева добавила, что нельзя снимать и выкладывать в соцсети записи с мест падений беспилотников, а также видеозаписи работы систем ПВО. Она заявила, что такие публикации помогают противнику «корректировать его работу» и подвергают опасности как сотрудников оперативных служб, так и гражданского населения.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил запретить публикацию фото и видео с результатами атак беспилотников.

Сенаторы предложили ввести за это штрафы от 30 тысяч до полумиллиона рублей и тюремные сроки до трех лет (в случае повторного нарушения). Авторы инициативы объяснили, что некоторые публикации позволяют определить местонахождение подразделений армии, а также военной и стратегической инфраструктуры. До этого с аналогичным предложением выступил глава Крыма Сергей Аксенов.