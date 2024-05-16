Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким художника Сергея Андрияки, который умер в четверг, 16 мая, на 66-м году жизни.

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Глава города отметил, что Андрияка был талантливым творцом и педагогом, с работами которого неразрывно связано возрождение акварели в России. Его неподражаемые пейзажи отражают красоты окружающего мира как в капле воды, а изящные натюрморты художника создают атмосферу домашнего уюта и тепла. Собянин выразил надежду, что Академия акварели и изящных искусств продолжит дело жизни Андрияки, в которую он вложил все силы и душу.

— Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников, — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

В четверг, 16 мая, не стало художника-акварелиста Сергея Андрияки. Народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств скончался на 66-м году жизни. О важных моментах его биографии — в материале «Вечерней Москвы».

Церемония прощания с Сергеем Андриякой состоится 17 мая с 12:00 до 18:00 в Академии акварели и изящных искусств.