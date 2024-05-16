Мурашко прокомментировал запрет продавать энергетики детям

Законопроект о запрете продажи энергетиков детям на федеральном уровне обеспечит сохранение здоровья и минимизирует риски. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. NSN.FM

«Мы не против [запрета]. Это направление правильное, потому что сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе для данной категории [населения], однозначно даст положительный эффект», - сообщил Мурашко. ТАСС

Проект закона о запрете продажи энергетических напитков детям был внесен в Госдуму накануне. Спикер Вячеслав Володин подчеркивал, что среди молодежи «каждый второй» употребляет эти напитки. Говорит Москва