В РФ могут начать проверять загранпаспорта из-за гостайны

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки к закону о гостайне, дающие руководителям право проверять информацию о зарубежных поездках некоторых работников. Как сообщает ТАСС, речь идет о сотрудниках, допущенных к гостайне.

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По мнению авторов поправок, руководители, которые допускают своих подчиненных до гостайны, а также сотрудники режимно-секретных подразделений должны проверять, как соблюдаются условия выезда за рубеж.

Депутаты заявили, что обезопасить гостайну удастся только в том случае, если руководитель сможет выяснить, не нарушил ли его подчиненный условия выезда. Для этого руководителям предложили дать право проверять у работников отметки в загранпаспорте.

Ограничения на выезд из России зависят от формы допуска к гостайне. Первая и вторая форма допуска предназначены для особо важной информации и совершенно секретных сведений. Если человек был допущен к таким данным, решение о его выезде за границу принимает межведомственная комиссия. Члены комиссии учитывают страну, куда хочет отправиться работник, цель путешествия и его сроки.

При третьей форме допуска к секретным сведениям ограничений на выезд за рубеж почти нет, но сотрудники должны предупреждать руководство о предстоящих поездках.

Выезд за рубеж может быть и полностью ограничен, если это прописано в трудовом договоре. Срок ограничения обычно составляет не более пяти лет с момента последнего ознакомления с гостайной.