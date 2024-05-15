Клуб “Космонавт” анонсировал сезон летних концертов на опен-эйр площадках города

Каждое лето по традиции, сложившейся несколько лет назад, клуб “Космонавт” проводит концерты на открытых площадках в городе. В этот раз сезон опен-эйров пройдет в двух самых топовых локациях - на крыше ROOF PLACE с видом на Финский залив и в пространстве “Двор Гостинки”. Открывает серию летних концертов Хелависа - группа выступит 30 мая с акустической программой “Дикие травы”.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Сезон опен-эйров made by “Космонавт” продлится все лето. С мая по август на летних площадках выступят Rock Privet, Танцы Минус, Пилот, Крематорий, Ундервуд, Юля Паршута и Марк Тишман и др.

Локации для летнего сезона выбраны неслучайно - это одни из самых популярных концертных площадок в Петербурге. Крыша ROOF PLACE во дворе Брусницын квартала известна потрясающим видом на Финский залив, который с нее открывается. А пространство “Двор Гостинки” - безмятежный, просторный и зеленый двор в шумном центре города, в котором сочетается эстетика ярмарок старых площадей и актуальные рекреативные форматы.

Старт летнего сезона случится уже 30 мая - группа Хелависа даст большой акустический концерт на крыше. Встречаемся на ROOF PLACE и празднуем вместе долгожданное лето!

Made by “Космонавт” / 30 мая - 30 августа

Подробное расписание - на сайте клуба.