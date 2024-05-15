Почти летний концерт! Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл Бэнд» выступят  26 мая в клубе «Космонавт»!

26 мая на сцене клуба «Космонавт» выступит всегда безупречно элегантный стиляга, настоящий интеллигент, большой любимец публики и просто неповторимый Валерий Сюткин! Он всегда располагает к себе, а лучезарная улыбка и неиссякаемая энергия на сцене давно стали визитной карточкой артиста. Актуальные, безумно романтичные и действительно солнечные песни Валерия Сюткина слушают и любят от мала до велика. Именно поэтому сольный концерт артиста - это всегда событие, а тем более накануне лета.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

«Стильный оранжевый галстук», «Вася», «Я то, что надо», «Дорога в облака», «Радио ночных дорог», «Семь тысяч над землей» — этим и многим другим композициям невозможно не подпевать.

Всех ждут знакомые и любимые песни, воздушные импровизации и неповторимый голос Валерия Сюткина, которые зарядят каждого хорошим настроением и душевной теплотой на всё лето!

Билеты и дополнительная информация - на сайте.