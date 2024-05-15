24 мая - презентация нового альбома «нееет, ты что» в клубе «Космонавт»!

24 мая молодой музыкальный коллектив «нееет, ты что» впервые выступит с большим сольным концертом в Петербурге. И для этого есть самый лучший повод - презентация нового альбома «Песни и танцы Дагестана».

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"нееет, ты что" — название группы и одновременно первая мысль при знакомстве с ее участниками. Рамазан Маллаев (он же Unclx, продакшн и речетатив) и Расул Махалиев (вокал, гитара) живут в Дагестане и делают совершенно нетипичную музыку для этих краев. Их музыка представляет собой колоритный сплав джаза, рока, фанка и электроники со жгучей россыпью локальных отсылок и слэнга в текстах. Благодаря самобытному стилю и звучанию, “нееет, ты что” за короткое время удалось не только обзавестись своей преданной аудиторией и привлечь внимание многих музыкальных критиков, но и выпустить один полноценный альбом, три EP и одно музыкальное видео.

В музыке «нееет, ты что» много свободы, потому что ее создатели сделали случайность и импровизацию основой своего творческого метода.

«Наша музыка — это немного джаз, — говорит Расул. — Элементы импровизации обязательно присутствуют. Поэтому одна и та же наша вещь по-разному звучит на каждом лайве».

Название проекта тоже в некотором роде случайность и импровизация. «Когда мы первый раз собрались, то решили, что в этот же день сделаем пару треков и опубликуем их во “ВКонтакте”, — объясняет Рамазан. — Нам срочно нужно было название. Параллельно одна девушка рисовала нам обложку, и я попросил ее придумать название. Она ответила: “Нееет, ты что. Не могу”. Я сказал: значит, так и оставим».

Так и оставим: 24 мая - презентация альбома «Песни и танцы Дагестана» от стильного проекта “нееет, ты что”.

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