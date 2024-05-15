Очаг кори выявили в российской школе

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что вспышка кори произошла в школе № 1501 в центре Москвы. По его данным, уже был выявлен заболевший. Как отметили авторы, родителям школьников сообщили об этом 14 мая.

Как следует из предоставленной переписки, руководство школы обязало непривитых или привитых однократно учеников вакцинироваться от кори до 16 мая из-за контакта с больным. При этом родители школьников рассказали, что, несмотря на заболевание, учебное заведение не перевели на дистанционное обучение.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что в России вполне возможно появление обезьяньей оспы. По его словам, такая оспа считается очень опасным инфекционным заболеванием, при котором у человека появляются осложнения во всех органах, что может привести к смерти.

До этого иммунолог Николай Крючков отметил, что обезьянья оспа потенциально имеет высокий уровень распространения и увеличение заразности является лишь вопросом времени. По его словам, раньше вирусом заражались только животные, потом он стал распространяться и на людей, но случаев передачи заболевания от человека к человеку не было. Сейчас такие случаи фиксируются.