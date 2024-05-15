$91.36-0.2798.67-0.18
Войти в почту

Очаг кори выявили в российской школе

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что вспышка кори произошла в школе № 1501 в центре Москвы. По его данным, уже был выявлен заболевший. Как отметили авторы, родителям школьников сообщили об этом 14 мая.

Очаг кори выявили в российской школе
© РИА Новости

Как следует из предоставленной переписки, руководство школы обязало непривитых или привитых однократно учеников вакцинироваться от кори до 16 мая из-за контакта с больным. При этом родители школьников рассказали, что, несмотря на заболевание, учебное заведение не перевели на дистанционное обучение.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что в России вполне возможно появление обезьяньей оспы. По его словам, такая оспа считается очень опасным инфекционным заболеванием, при котором у человека появляются осложнения во всех органах, что может привести к смерти.

До этого иммунолог Николай Крючков отметил, что обезьянья оспа потенциально имеет высокий уровень распространения и увеличение заразности является лишь вопросом времени. По его словам, раньше вирусом заражались только животные, потом он стал распространяться и на людей, но случаев передачи заболевания от человека к человеку не было. Сейчас такие случаи фиксируются.

Общество
Николай Крючков
Андрей Осипов
Москва