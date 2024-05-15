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Оренбургская область получит 5 млрд рублей на восстановление после паводка

Оренбургская область получит дополнительные 5 млрд рублей на восстановление объектов ЖКХ после паводка. Как сообщает ТАСС, об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Оренбургская область получит 5 млрд рублей на восстановление после паводка
© РИА Новости

Председатель кабмина напомнил, что ранее власти направили на помощь пострадавшим от наводнений жителям Оренбуржья около 500 млн рублей. Новые средства выделяют по поручению президента России Владимира Путина — их направят на восстановление поврежденных объектов коммунального хозяйства.

Мишустин также обратил внимание, что от стихии пострадал малый и средний бизнес. Он считает необходимым поддержать компании и помочь им сохранить кадры. С этой целью предприниматели получат отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок оплаты которых наступил 1 апреля текущего года. Льготные условия станут доступны организациям Оренбургской области, доходы которых во время чрезвычайной ситуации сократились более чем на треть.

Премьер также заявил, что еще 4 млрд рублей получит Курганская область. В первую очередь деньги пойдут на выплаты жителям, в том числе единовременные и в связи с утратой имущества, а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового.

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