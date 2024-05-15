Оренбургская область получит 5 млрд рублей на восстановление после паводка

Оренбургская область получит дополнительные 5 млрд рублей на восстановление объектов ЖКХ после паводка. Как сообщает ТАСС, об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель кабмина напомнил, что ранее власти направили на помощь пострадавшим от наводнений жителям Оренбуржья около 500 млн рублей. Новые средства выделяют по поручению президента России Владимира Путина — их направят на восстановление поврежденных объектов коммунального хозяйства.

Мишустин также обратил внимание, что от стихии пострадал малый и средний бизнес. Он считает необходимым поддержать компании и помочь им сохранить кадры. С этой целью предприниматели получат отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок оплаты которых наступил 1 апреля текущего года. Льготные условия станут доступны организациям Оренбургской области, доходы которых во время чрезвычайной ситуации сократились более чем на треть.

Премьер также заявил, что еще 4 млрд рублей получит Курганская область. В первую очередь деньги пойдут на выплаты жителям, в том числе единовременные и в связи с утратой имущества, а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового.