В Омске уволен чиновник, назвавший «клоунами» пострадавших от паводка

Назвавший «клоунами» пострадавших от паводка в Омской области Степан Огорелков больше не работает в аппарате губернатора. Об этом заявила изданию «Город55» руководитель аппарата правительства и главы региона Анна Марухина.

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Огорелков оказался в центре скандала после того, как отреагировал на петицию, которую составили жители Усть-Ишима. В ней пострадавшие от паводка призвали провести проверку в отношении должностных лиц. Комментируя в соцсетях это обращение, Огорелков назвал жителей региона «клоунами, которые ничего не добились», и призвал их «брать лопаты и строить дамбы».

«Степан Огорелков освобожден от занимаемой должности», - пояснила Анна Марухина.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил сегодня, что уровень воды в Иртыше продолжает расти и составляет уже 935 см. В Усть-Ишимском районе введен режим ЧС и объявлена эвакуация.

«Ситуация с наводнением на севере области остается сложной. (…) За эти дни из Усть-Ишимского района перевезено порядка двух тысяч человек. На местах дежурят спасатели, МЧС и полиция», - пояснил он в своем Telegram-канале.

По данным МЧС на утро 15 мая, которые приводит ТАСС, свыше 500 жилых домов и 843 приусадебных участка подтоплены в результате паводка в Омской области. За сутки число подтопленных домов выросло на 115.