Российскую вакцину от коронавируса будут производить за рубежом

Вакцины, разработанные НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будут производиться в Китае. Об этом сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). РФПИ договорился о партнерстве с китайской компанией OncoGenerix, которая обладает крупнейшими в стране производственными мощностями для выпуска инъекционных лекарств. Запланирован трансфер технологий и производство на китайской площадке ряда вакцин, разработанных учеными Центра Гамалеи.

© РФПИ и Центр имени Гамалеи

"OncoGenerix предлагает полностью интегрированный набор услуг по контрактному производству препаратов, включая технический трансфер, разработку процессов, масштабирование, валидацию оборудования и процессов, составление рецептур, фасовку, лиофилизацию, проверку, маркировку и упаковку в соответствии с самыми высокими стандартами индустрии", - подчеркивается в сообщении РФПИ.

В свою очередь, Центр Гамалеи получит возможность проводить исследования и разработки новых лекарственных и вакцинных препаратов в Китае, в специальном научном центре.

Какие конкретно российские вакцины получат китайскую "прописку", пока не уточняется.

В РФПИ объяснили, что портфель выпускаемых препаратов будет определен по итогам анализа наиболее востребованных направлений терапии.

"При необходимости к процессу производства и поставок вакцин могут быть привлечены и другие партнеры на китайском рынке. РФПИ сыграл ключевую роль в финансировании и международном продвижении вакцин против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", которые разработаны в Центре Гамалеи. Эти вакцины стали самым экспортируемым фармацевтическим препаратом в истории России", - напомнили в РФПИ.

"Вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные НИЦЭМ имени Гамалеи, спасли миллионы жизней по всему миру в период пандемии. Безопасные и эффективные российские препараты выдержали конкуренцию с гигантами фармацевтической индустрии и при этом не продемонстрировали серьезных нежелательных явлений, завоевали доверие специалистов и обычных людей, - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Партнерство РФПИ и OncoGenerix открывает возможность для вывода на китайский рынок и других разработок Центра Гамалеи, которые уже зарекомендовали себя в России и обладают значимым экспортным потенциалом".