В ЦБТ опровергли возможное использование биометрии для наложения штрафов

Центр биометрических технологий (ЦБТ), выступающий оператором Единой биометрической системы (ЕБС), опроверг возможное использование ЕБС для автоматических штрафов. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе ЦБТ напомнили, что это запрещено законом.

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Ранее газета «Известия» заявила, что комиссия Госсвета РФ поручила Минцифры проработать вопрос установления личности нарушителя по камерам при помощи Единой биометрической системы и упрощения процедуры привлечения к административной ответственности. Издание отмечает, что технически с помощью камер с искусственным интеллектом возможно наложение автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах.

«По закону Единая биометрическая система не может использоваться для "упрощения" привлечения граждан к административной ответственности, выявления нарушителей или "автоматического" наложения штрафов», — прокомментировали в ЦБТ новость.

В центре подчеркнули, что хранимая в системе биометрия не используется в сервисах видеоаналитики или системах «безопасного города». Система не сможет распознать и установить личность пользователя, пока он сам не обратится с запросом на предоставление сервиса. Кроме того, регистрация данных в ЕБС происходит добровольно, а для обработки информации требуется согласие клиента. Принуждать к сдаче биометрических данных запрещено законом, как и дискриминировать тех, кто отказался регистрировать свою биометрию.