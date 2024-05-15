Разворотнева рассказала о разрешенных и запрещенных темах для граффити

Необходимо разработать проект, который закрепит правила размещения муралов, считает зампред Комитета ГД по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева. В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что на сегодняшний день в законодательстве отсутствуют объяснения, где можно наносить уличные рисунки. Также депутат рассказала о разрешенных и запрещенных темах для граффити.

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Нужно установить как минимум обязанность в органах местного самоуправления принимать и размещать правила уличного искусства. Методические рекомендации для местных властей должны быть закреплены на федеральном уровне. Это позволит упростить процесс согласования стрит-арта, пояснила парламентарий.

Бессараб отметила, что сейчас в каждом городе власти сами выбирают, как регулировать уличное искусство, в том числе и муралы - большие произведения живописи на стенах архитектурных сооружений. В связи с этим в регионах, где нет определенных постановлений о размещении таких арт-объектов, уличные картины погибают практически сразу, как появляются на стенах дома.

Также она напомнила, что существует перечень разрешенных тем, которые можно изображать на фасаде дома. Например, исторические события, выдающиеся личности, спорт, наука и искусство. Остальные тематики, по словам депутата, не пройдут. Помимо этого, на рисунке не должны присутствовать нецензурные слова, оскорбительные образы и выражения, касающиеся национальностей, расы, гербов, флагов и памятников истории и культуры.

Не должно быть социальной или любой другой рекламы, добавила парламентарий. Нельзя также изображать призывы к жестокости, насилию и пропаганду табака и алкоголя.

Ранее Светлана Разворотнева рассказала, что в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается урегулировать размещение на зданиях и в общественных пространствах муралов и других арт-объектов, сделать прозрачным и понятным взаимодействие властей и художников. Однако пока инициатива не нашла поддержки у Минстроя.