В Роспотребнадзоре рассказали о группе штаммов коронавируса FLiRT

В настоящее время на территории РФ не выявлены группы штаммов коронавируса FLiRT. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Варианты FLiRT являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron. Характерными симптомами для заболевания, вызванного вариантом FLiRT являются: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния. В настоящее время на территории РФ не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на территории РФ доминируют варианты являются JN.1.

Ранее «Известия» сообщали, что в США распространяется группа штаммов коронавируса нового типа под названием FLiRT. Доминантный штамм из нее – KP.2, на него сейчас приходится четверть всех заражений COVID-19 в стране.