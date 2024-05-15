В России захотели штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер

В России власти захотели начать штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер с искусственным интелектом. С просьбой проработать вопрос использования видеофиксации нарушений Минцифры поручила комиссия комиссия Госсовета России, выяснили «Известия».

«Среди таких нарушений, например, переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое», — уточнил собеседник издания.

Кроме того, предлагается упростить процедуру привлечения к ответственности тех граждан, чьи правонарушения попали на камеру видеонаблюдения.