СМИ: медики больше суток боролись за жизнь Максима Кононенко
Медики больше суток пытались спасти жизнь известного журналиста, блогера Максима Кононенко, пишет 360.ru со ссылкой на источник.
Источник отметил, что блогера доставили из деревни Верховье, где он проживал, в Научно-клинический центр в Троицке в 18:00 в понедельник, 13 мая.
Названа причина смерти Максима Кононенко
Врачи боролись за жизнь Кононенко, пояснил собеседник портала, но все их усилия оказались безуспешными: пациент умер от внутреннего кровоизлияния.
Ранее стало известно, что журналист скончался от сильного кровотечения из-за расширения вен пищевода.
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