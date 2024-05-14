Ходорковский заявил о ненавидящих его украинцах

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен в реестр иноагентов) пожаловался на украинцев, которые выражают в его адрес ненависть в социальных сетях. Об этом сообщил журналист Time Саймон Шустер.

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«Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который атаковал их страну. (...) Когда украинцы выплескивают все это на меня в соцсетях, я не отвечаю», — приводит корреспондент слова основателя ЮКОСа.

Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию.

В 2015 году его объявили в международный розыск. Тогда он проходил по делу о причастности к расправе над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина.

В мае 2022 года Ходорковского внесли в реестр иностранных агентов. 9 января 2024 года МВД России переобъявило его в розыск после возбуждения дела о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.