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Домогаров опубликовал открытое письмо после увольнения из театра

Народный артист России Александр Домогаров опубликовал открытое письмо после увольнения из Театра имени Моссовета. Его текст опубликовал «Московский комсомолец».

Домогаров опубликовал открытое письмо после увольнения
© РИА Новости

В качестве цели письма Домогаров указал, что хочет избежать «домыслов и фантазий» по поводу своего увольнения из театра.

«С 2020 года я был свидетелем чудовищного разрушения Театра... Многие думали, что во мне говорят какие-то несуществующие амбиции. Но я пытался донести то, что во мне действительно болело, терзало, и самое страшное — это ощущение невозможности ничего изменить!» — говорится в тексте письма.

Он напомнил, что в 2023 году он уже был близок к решению уйти из театра, но остался, поскольку хотел «сохранить единственный свой спектакль в репертуаре — "Ричард III"», а также из уважения к зрителям, режиссеру и некоторым своим партнерам по постановке. При этом для этого ему пришлось «отбросить эмоции, закрыть глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось его имя и отсутствовало финансирование его рекламы со стороны театра», хотя он имел самую высокую цену на билеты. По словам Домогарова, он неоднократно обращался и письменно излагал свою позицию по «всем наиболее важным вопросам» руководству культурного учреждения, но его игнорировали.

Домогаров уволился из театра Моссовета

«Последней каплей было предложение ввести за несколько репетиций в зале и две репетиции на сцене в июле актрису на вторую главную женскую роль, сцены с которой в период постановки спектакля несколько месяцев ставились с участием не только режиссера, но и хореографа, и сразу сыграть спектакль для зрителей», — поделился актер.

Он указал, что в итоге и той единственной нити в виде «Ричарда III», которая держала его в театре, не стало. Более того изменился и весь театре, где теперь есть только «катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», добавил Домогаров.

Общество
Александр Домогаров
Театра им. Моссовета
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