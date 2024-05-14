Народный артист России Александр Домогаров опубликовал открытое письмо после увольнения из Театра имени Моссовета. Его текст опубликовал «Московский комсомолец».

В качестве цели письма Домогаров указал, что хочет избежать «домыслов и фантазий» по поводу своего увольнения из театра.

«С 2020 года я был свидетелем чудовищного разрушения Театра... Многие думали, что во мне говорят какие-то несуществующие амбиции. Но я пытался донести то, что во мне действительно болело, терзало, и самое страшное — это ощущение невозможности ничего изменить!» — говорится в тексте письма.

Он напомнил, что в 2023 году он уже был близок к решению уйти из театра, но остался, поскольку хотел «сохранить единственный свой спектакль в репертуаре — "Ричард III"», а также из уважения к зрителям, режиссеру и некоторым своим партнерам по постановке. При этом для этого ему пришлось «отбросить эмоции, закрыть глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось его имя и отсутствовало финансирование его рекламы со стороны театра», хотя он имел самую высокую цену на билеты. По словам Домогарова, он неоднократно обращался и письменно излагал свою позицию по «всем наиболее важным вопросам» руководству культурного учреждения, но его игнорировали.

Домогаров уволился из театра Моссовета

«Последней каплей было предложение ввести за несколько репетиций в зале и две репетиции на сцене в июле актрису на вторую главную женскую роль, сцены с которой в период постановки спектакля несколько месяцев ставились с участием не только режиссера, но и хореографа, и сразу сыграть спектакль для зрителей», — поделился актер.

Он указал, что в итоге и той единственной нити в виде «Ричарда III», которая держала его в театре, не стало. Более того изменился и весь театре, где теперь есть только «катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», добавил Домогаров.