Оборудование третьего энергоблока Курской АЭС отключили из-за ремонта

Плановый ремонт с элементами модернизации начался на третьем энергоблоке Курской АЭС (КуАЭС), оборудование отключено на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

"13 мая 2024 года энергоблок №3 Курской АЭС выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт, предусмотренный годовым графиком Концерна "Росэнергоатом", длительностью 65 суток. Отключения оборудования энергоблока №3 были произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации", - говорится в сообщении.

Будут выполнены работы по модернизации и продлению сроков эксплуатации.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС, чтобы поддержать стабильное рабочее состояние оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии. Сейчас на Курской АЭС в работе находится энергоблок №4. Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.