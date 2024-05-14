В российском городе хотели снести дом и обнаружили уникальную находку

В центре российского города строители хотели снести дом и обнаружили уникальную находку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление комплексного развития территорий республики Бурятия.

Строительные работы проводились в самом сердце Улан-Удэ. Перед строителями была поставлена задача снести одно из зданий в центре города. В ходе демонтажных работ в фундаменте дома они нашли старинный колокол.

«На древней реликвии нанесены изображения и надписи на церковнославянском языке», — говорится в сообщении.

Что примечательно, по данным руководителя управления комплексного развития территорий Заны Тумуровой, в данном районе ранее не было православного храма. По предварительной версии, уникальную реликвию во времена СССР могли спрятать верующие жители.

Теперь уникальный артефакт изучат эксперты комитета по охране объектов культурного наследия. Судьба колокола решится при участии представителей церкви и национального музея республики.

Ранее в районе Красной Поляны обнаружили древние неразграбленные гробницы. Уточнялось, что уникальная находка была сделана во время строительства гостиницы на склоне горы Ачишхо. Один из дольменов законсервирован, поэтому ученые рассчитывают получить уникальные данные.