При проведении миграционной реформы, которая сейчас готовится, нельзя допустить роста ксенофобии в России. Такое заявление сделал кандидат на должность главы МВД Владимир Колокольцев, передает «Коммерсант».

Он отметил, что сейчас МВД занимается разработкой реформы регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов, необходимость которой возникла после теракта в «Крокус Сити Холле». Ее подробностей он не привел.

«В нашем стремлении упорядочить и узаконить пребывание в стране иностранцев нам нельзя впадать в другую крайность — нельзя допустить роста ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам», — сказал Колокольцев.

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По его словам, роста ксенофобии ожидают стратегические противники РФ, которым это нужно, чтобы раскачать ситуацию между различными слоями населения в стране.

Напомним, что теракт в московском «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 145 человека.