Домогаров уволился из театра Моссовета

Актер Александр Домогаров, звезда фильма «Графиня де Монсоро», уволился из Театра имени Моссовета, где прослужил 30 лет. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Журналисты отметили, что артист подал заявление об увольнении 14 мая. Соответственно, 28 мая станет его последним днем работы в театре Моссовета.

Директор Домогарова уточнила, что его трудовую книжку заберет адвокат, сам артист в отделе кадров театра не появится.

По данным газеты, поводом для ухода ведущего артиста из труппы стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

Ранее сообщалось, что Домогаров может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем: артиста мучают острая боль и онемение конечностей.