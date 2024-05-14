МВД готовит реформу в миграционной сфере

Министерство внутренних дел Российской Федерации намерено провести реформу в миграционной сфере после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Булавин, трансляция выступления которого ведется на сайте Совфеда.

© Газета.Ru

«Наше стремление — упорядочить, узаконить пребывание мигрантов, вывести как можно больше из тени эту категорию граждан и осуществлять более жесткий за ними контроль», — сказал он.

14 мая кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что преступления мигрантов составляют 4% от общего числа совершенных правонарушений в России.

До этого в России завершили работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Законопроект был внесен в правительство России 29 марта. Он содержит целый рад нововведений.

Всем иностранным гражданам при въезде в Россию придется пройти процедуру дактилоскопирования.

Для всех иностранных граждан будет создаваться цифровой профиль, представляющий собой совокупность всех сведений о них.