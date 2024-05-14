Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала внутреннего врага самым страшным на фоне ареста начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Она пожелала РФ справиться с теми, кто «разрушает страну изнутри».

Сколько их, кузнецовых-ивановых, награжденных медалями и орденами, находящихся на государственной службе, ворующих и жирующих, сладко живущих за счет государственных средств, за счет людей! Плюющих на ребят, которые на фронтах нашей страны отдают свои жизни! — написала Поплавская.

Ранее юрист Илья Русяев высказал предположение, что главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы. Он считает, что за получение взятки в особо крупном размере чиновника также могут обязать выплатить штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Эксперт пояснил, что это одна из самых строгих санкций в российском законодательстве за коррупционные преступления.

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До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги ему дали представители коммерческих структур.