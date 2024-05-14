Фальков объявил об отмене понятия «бакалавр» с 2025 года

В России, начиная с 2025 года, из системы высшего образования будет исключено понятие «бакалавр». Об этом заявил сегодня кандидат на должность главы Минобрнауки РФ Валерий Фальков, пишет ТАСС.

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Такое заявление Валерий Фальков сделал в ходе пленарного заседания Госдумы, на котором рассматриваются кандидаты на должности министров в новом правительстве.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». Это будет высшее образование и специализированное высшее образование», - пояснил он.

При этом, по его словам, по ряду специальностей и направлений необходимо переходит на 5-5,5 лет обучения, в первую очередь это касается инженеров и педагогов, сообщает РИА Новости.

«По целому ряду специальностей и направлений невозможно подготовить квалифицированного специалиста за тот срок, который мы уделяем сегодня. Я имею в виду за 4 года. Надо переходить на 5-5,5 лет, особенно это касается инженеров. И по педагогам надо сегодня делать то же самое», - заявил Фальков на пленарном заседании Госдумы.

Осенью 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу. Он предусматривает двухуровневую систему обучения, состоящую из бакалавриата (четыре года) и магистратуры (два года). В то же время в стране продолжились обучение по программе специалитета с обучением за пять-шесть лет. Весной 2022 года Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России.

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В ходе послания Федеральному собранию в 2023 году президент России Владимир Путин озвучил инициативу вернуть традиционную систему обучения специалистов с высшим образованием сроком в 4-6 лет.