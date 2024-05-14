Народный артист РСФСР, дрессировщик кошек Юрий Куклачев, который выписался из больницы после операции на сердце, обратился к своим поклонникам. Он поблагодарил их за поддержку и пообещал, что скоро вернется к работе, передает 360.ru.

Куклачев записал видео и рассказал, что уже поправился, сейчас находится в санатории в Подмосковье и чувствует себя хорошо. Он также пригласил зрителей на свое шоу.

«Скоро мы с вами увидимся в Театре кошек, до встречи!» — пообещал артист.

Напомним, сегодня стало известно, что Куклачев выписался из больницы после того, как перенес операцию на сердце на фоне обширного инфаркта. Его госпитализировали 12 апреля прямо с выступления, а во время операции у артиста остановилось сердце.