Русскую семью захотели выслать из России и отправили в камеру к мигрантам

На Урале русскую семью с детьми захотели выслать из страны из-за нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Семья Морозовых жила в Екатеринбурге с 2017 года, куда они перебрались из Казахстана. В 2024 году они стали собирать документы для получения вида на жительство. Решение о депортации было принято из-за пропущенного срока, отведенного на дактилоскопию. Издание отмечает, что после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» силовики стали депортировать иностранцев за любые нарушения, в том числе и лиц русской национальности. Помимо выдворения, всем членам семьи запретили въезд в Россию на пять лет.

В статье говорится, что после выявления нарушения Морозовых отправили в камеру к мигрантам, где они будут дожидаться депортации. При этом в Казахстане у семьи не осталось ни родственников, ни недвижимости.

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Ранее похожий случай произошел в Самарской области, где русского по национальности мужчину решили выслать из страны несмотря на то, что он последние четверть века живет в России. Ситуацией заинтересовался депутат Госдумы Михаил Матвеев, который предложил силовикам «не спешить» с исполнением решения суда.