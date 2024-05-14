Краско пошутил о своем здоровье

Актер Иван Краско почувствовал себя плохо на фестивале «Виват кино России» и напугал собравшихся на мероприятии звезд. Об этом пишет PROZvezd.

Артист пришел в театр «Балтийский дом», на сцене которого проходит мероприятие, вместе с помощницей Дарьей. Многие отметили опрятный и ухоженный вид актера. Краско сам признавался, что пришел на фестиваль ради просмотра фильмов. В особенности артиста заинтересовал фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего.

В определенный момент артист почувствовал себя плохо, на место скоро пришел врач из театра и осмотрел Краско, у которого давление поднялось до 200. Несмотря на ухудшенное самочувствие актер решил остаться на фестивале и вскоре почувствовал себя лучше.