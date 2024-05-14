В российском регионе ввели режим ЧС из-за заморозков

В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за заморозков, оказавших негативное воздействие на посевы. Об этом сообщили в администрации региона.

По информации властей, майские заморозки, возможно, оказали нежелательное воздействие на озимые и яровые культуры. Уточняется, что такие участки фиксировались во многих районах Волгоградской области.

«Режим ЧС регионального характера введен на территории Алексеевского, Быковского, Городищенского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Калачевского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котельниковского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Нехаевского, Николаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского, Чернышковского муниципальных районов и городского округа города Михайловка Волгоградской области», — указывается в сообщении.

13 мая в Крыму объявили штормовое предупреждение, ожидаются заморозки.