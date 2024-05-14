Известный артист цирка и дрессировщик Юрий Куклачев, как и анонсировалось, выписан из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 75-летнего Юрия Дмитриевича Ольгу Кардокене. Российская газета

Подробности его самочувствия не уточняются. Известно, что за неделю до выписки Куклачев чувствовал себя хорошо. Он старался вести активный образ жизни во время нахождения в больнице. Газета.Ru

Ранее Кардокене рассказала, что Куклачева решили оставить в медучреждении на неопределенный срок. News.ru