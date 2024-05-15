В РФ могут начать проверять загранпаспорта из-за гостайны

Работников, допущенных к государственной тайне, предложили обязать представлять по возвращении из-за рубежа справку о пребывании за пределами России, а также данные загранпаспорта с отметками о пересечении госграницы РФ, въезде и выезде из другой страны. Такой законопроект внесла в Госдуму 15 мая группа депутатов фракции «Единая Россия», документ размещен в электронной базе палаты.

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Подобную новацию предложили предусмотреть для контроля за соблюдением людьми, допущенными к гостайне, условий решений о возможности выезда за границу, принятых в их отношении.

Правом проверки информации о соблюдении подобных условий, в том числе изучения загранпаспорта, хотят наделить руководителей, принимающих решение о допуске к гостайне, а также сотрудников режимно-секретных подразделений органов и организаций.