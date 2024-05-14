Понятие "бакалавр" исчезнет из российского высшего образования с 2025 года

В новой системе высшего образования в России с 2025 года не будет понятия "бакалавриат". Ему на смену придут высшее и специализированное высшее образования.

Новая система высшего образования, которая будет внедрена в России с 2025 года, исключит понятие "бакалавр". Будет высшее и специализированное высшее образование, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в 2023/24 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект. Он предусматривает два уровня высшего образования – базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования – аспирантуры.

Фальков отметил, что необходимо переходить на срок обучения в пять – пять с половиной лет, особенно, это должно касаться инженеров и педагогов, передает ТАСС.