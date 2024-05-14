"Российский" циклон принес снег в Турцию

В ночь на 14 мая в нескольких районах Турции выпал снег, сообщает РИА Новости.

Это произошло под влиянием пришедшего из России циклона. Генеральный департамент метеорологии Турции ранее объявил о «желтом» уровне угрозы из-за ливней в шести провинциях страны. Обрушившийся на Турцию циклон привел к резкому снижению температуры и ливням с сильным ветром во многих регионах.

Снег начал идти вечером в районе Картепе провинции Коджаэли на западе Турции, а также в горах в соседней провинции Болу. После этого как минимум в десяти деревнях образовался слой снега в 5 сантиметров. Снег идет в районе Тося провинции Кастамону на Черном море.