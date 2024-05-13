$91.63-0.1998.85-0.10
Войти в почту

Крестивший Белоусова священник дал ему характеристику

Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент РФ предложил назначить главой Минобороны, является честным человеком и настоящим патриотом. С таким заявлением выступил настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково протоиерей Леонид Царевский, который крестил его, передает «РИА Новости».

Крестивший Белоусова священник дал ему характеристику
© РИА Новости

В агентстве отметили, что Белоусов крестился в 47 лет. В тот момент, по словам Царевский, он был «просто одним из госслужащих».

«Потом иногда приезжал в гости, помогал в алтаре, исполнял некоторые обязанности алтарника. Служил алтарником – это громко сказано. Он уже несколько лет не был у нас. Мы по СМС поздравляем друг друга с праздниками», — сказал священник.

Царевский назвал Белоусова, «очень хорошим человеком, честным, настоящим патриотом, глубоким ученым-экономистом». Также он указал, что бывший первый вице-премьер написал несколько книг.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны. Занимавший до него этот пост Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза.

Общество
Сергей Шойгу
Андрей Белоусов
Владимир Путин
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости