Крестивший Белоусова священник дал ему характеристику

Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент РФ предложил назначить главой Минобороны, является честным человеком и настоящим патриотом. С таким заявлением выступил настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково протоиерей Леонид Царевский, который крестил его, передает «РИА Новости».

В агентстве отметили, что Белоусов крестился в 47 лет. В тот момент, по словам Царевский, он был «просто одним из госслужащих».

«Потом иногда приезжал в гости, помогал в алтаре, исполнял некоторые обязанности алтарника. Служил алтарником – это громко сказано. Он уже несколько лет не был у нас. Мы по СМС поздравляем друг друга с праздниками», — сказал священник.

Царевский назвал Белоусова, «очень хорошим человеком, честным, настоящим патриотом, глубоким ученым-экономистом». Также он указал, что бывший первый вице-премьер написал несколько книг.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны. Занимавший до него этот пост Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза.