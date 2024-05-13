Врачи оставили Куклачева в больнице

Врачи оставили народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в больнице на неопределенный срок, сообщила его представитель Ольга Кардокене. По ее словам, которые приводит РИА Новости, руководителя Театра кошек должны были выписать 13 мая.

Пока Юрий Дмитриевич лежит еще (в больнице. — NEWS.ru), — сказала она.

Куклачев находится под пристальным вниманием медиков после перенесенного обширного инфаркта. На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что он чувствует себя хорошо, активно ходит по палате и много разговаривает. По информации канала, дрессировщик даже примеряет костюмы.

Сам народный артист РФ рассказывал, что на восстановительный период после инфаркта потребуется шесть недель и уже сейчас идет активная реабилитация. По его словам, он уже ходит и надеется скоро вновь радовать детей. Худрук Театра кошек отметил, что энергия и поддержка такого количества людей помогли ему выстоять в трудной ситуации.

Сын Куклачева рассказал о состоянии отца после инфаркта

В больнице находится и заслуженный артист РФ Николай Носков. Сообщалось, что медики оценивают его состояние как средней степени тяжести и испытывает сильные боли в правой части тела — в руке и ноге. 68-летнего артиста экстренно госпитализировали 3 мая с подозрением на пневмонию, но сейчас врачи сосредотачиваются на последствиях инсульта, который не прошел бесследно.