В российском университета зафиксирован случай кори

В Российском технологическом университете МИРЭА обнаружили случай кори, вуз закрыли на карантин. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что единичный случай заболевания корью был зафиксирован 3 мая.

«В соответствии с этим в период с 14 по 24 мая занятия со студентами программ высшего образования, прохождение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся во всех кампусах РТУ МИРЭА будут проводиться с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в тексте.

Студенты Колледжа программирования и кибербезопасности продолжат обучение в очном формате.