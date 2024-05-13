Умер каскадер из «Пиратов XX века» Владимир Жариков

Владимир Юрьевич Жариков, легендарный каскадер, почетный кинематографист России и кандидат философских наук скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

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Подробности и причины смерти не приводятся. Вместе с тем, отметили журналисты, в последние годы артист тяжело болел.

«Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков», — уточнили в пресс-службе.

Кинематографисты заметили, что в творческой биографии Жарикова более 80 работ в кино, отметили в пресс-службе. Среди его проектов такие фильмы, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта».

Кроме того, актер выпустил несколько книг с рассказами и своими стихами – «Как это всё во мне соединилось», «Метаморфозы падшего ангела» и другие.

По мнению коллег Жарикова, его четверостишие «Зачем живём?» можно воспринимать как завещание.

Жизнь дана не для вещей,

Диванной лени, праздных дней.

А для познания чудес,

Что дарит поле, море, лес.

Владимир Жариков родился 6 ноября 1938 в Смоленске. В 1980-е годы основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала десять лет, затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер».